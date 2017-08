Dados Serasa Com aumento do desemprego,

cresce número de empreendedores Nos cinco primeiros meses do ano, foram registradas 13.389 firmas abertas

O aumento do desemprego tem impactado no nascimento de empresas em Mato Grosso do Sul. De acordo com dados do indicador Serasa Experian de Nascimento de Empresas, nos cinco primeiros meses do ano, foram registradas 13.389 firmas abertas no Estado. No entanto, segundo levantamento com base nos dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), deste total, pelo menos 10 mil são microempreendedores individuais (MEIs). Por mês, cerca de 2,5 mil novas empresas abriram as portas no Estado, neste ano.

Somente no mês de maio, foram registrados 2.924 nascimentos de empresas, o que corresponde a um aumento de 3,5% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Esse foi o terceiro melhor resultado entre os estados brasileiros, atrás somente do Amapá, com crescimento de 19,2% de um mês para o outro, e Santa Catarina, com alta de 7,6%. A média nacional foi de 0,6%.

