Com as obras praticamente paradas, a inauguração do primeiro outlet de Mato Grosso do Sul depende agora da construção de rotatória no anel rodoviário em frente ao empreendimento, entre as saídas de Sidrolândia e Aquidauana.

A abertura já foi adiada diversas vezes pelos empresários. Ontem (4), o governador Reinaldo Azambuja informou que irá fazer “o que é parte do Estado” e abrirá licitação no próximo dia 11, no valor de R$ 1,5 milhão, para obra de acesso.

A rotatória ao outlet foi um compromisso firmado entre Governo e o grupo investidor na época do início do projeto, em 2013.

O diretor da incorporadora Rivercom Construção Civil e Participações, Tito Alcântara Júnior, explica que a obra vai permitir aos motoristas o acesso ao shopping sem prejudicar o trânsito na rodovia.

Com 80% do empreendimento pronto, ele justifica que aguarda o envio do cronograma de obras da rotatória para concluir o outlet. “Só faltam pequenos detalhes, com 90 dias dá para terminar, mas dependo da entrega da rotatória. Não tenho condição de concluir uma obra que eu não sei se terei acesso”, diz.

