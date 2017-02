Cobrança extra na conta de luz terá alta de 33%, informa Aneel

Felpuda

A participação excessiva do deputado Júnior Mochi nos mais diferentes eventos, dentro e fora de Mato Grosso do Sul, como fiel escudeiro do governador Reinaldo Azambuja, está gerando diz-que-me-diz da-que-les. Nos bastidores, há quem garanta e reafirme que ele estaria se preparando para, em 2018, ser o vice na disputa pela reeleição de Azambuja. Só resta saber o que pensam as lideranças do PMDB, né? Ester Figueiredo