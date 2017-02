AGRICULTURA Clima atrasa colheita e deve afetar produção da safra em Mato Grosso do Sul Chuvas atrapalham a retirada de grãos nas lavouras estaduais

No Mato Grosso do Sul – estado que ocupa a quinta colocação no ranking nacional de produção de soja – os agricultores não estão nada satisfeitos com o clima. As chuvas das últimas semanas interferem na evolução da colheita da soja da safra 2016/2017 em alguns municípios do Estado. Dados do levantamento da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), mostram que o processo de retirada dos grãos das lavouras está mais lento do que o ritmo registrado no mesmo período da safra anterior, 2015/2016.

A produção também pode ter sido afetada. O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lucio Damalia, resume a situação: “fez sol quando não precisávamos e choveu quando não queríamos”.

Em diferentes regiões, duas longas estiagens, uma em outubro e outra no fim de novembro, castigaram as lavouras, principalmente aquelas plantadas entre o fim de setembro e no início de outubro. “Há relatos de talhões com produtividade de apenas 35 sacas por hectare”, diz o gerente do Departamento Agronômico da Copasul em Naviraí, Antônio José Meireles Flores.

