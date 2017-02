CONTAS INATIVAS Cliente da Caixa terá até agosto para transferir FGTS a outro banco

Todos os trabalhadores que possuírem conta poupança individual na Caixa e tiveram seu saldo inativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) creditado automaticamente poderá pedir a transferência do valor para outro banco até o dia 31 de agosto.

A permissão foi dada por meio de decreto publico na edição desta quarta-feira (15) do Diário Oficial da União.

"Na hipótese do crédito automático, o trabalhador poderá, até 31 de agosto de 2017, solicitar o desfazimento do crédito ou a transferência do valor para outra instituição financeira, independentemente do pagamento de qualquer tarifa, conforme procedimento a ser definido pelo Agente Operador do FGTS [que é a Caixa Econômica]."

Na véspera, a Caixa Econômica informou que todos os trabalhadores que possuíssem conta poupança individual na Caixa teriam o saldo creditado automaticamente no primeiro dia do calendário referente ao seu mês de nascimento.

Caso o trabalhador tenha conta corrente ou poupança conjunta ele terá que autorizar o crédito no portal da Caixa (www.caixa.gov.br/contasinativas) ou pelo telefone 0800 726 2017.