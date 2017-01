Economia Cidade que mais contratou trabalhadores no Brasil em 2016 é de Mato Grosso do Sul Em contrapartida, Rio de Janeiro foi a cidade que mais demitiu no país

Três Lagoas é a cidade brasileira que mais contratou trabalhadores no ano passado, em meio a crise e recessão da economia. O desempenho da cidade está em ranking publicado hoje pelo site G1 com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados ontem.

Conforme os números, durante todo o ano passado o Brasil perdeu 1,32 milhão de vagas. De todos as municípios do país, 55% deles fecharam postos de trabalho.

A cidade que mais empregou no Brasil em 2016 principalmente por conta das indústrias de papel e celulose, Três Lagoas contratou 3.569 trabalhadores. O ranking das cidades que tiveram melhor desempenho tem ainda Campo Redondo (RN), Juazeiro (BA), Nova Serrana (MG) e Cristinalina (GO).

Os dados também revelam que o Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e Recife (PE) foram, consequentemente, as cidades que mais demitiram no ano passado.

NO ESTADO

Setor de construção civil foi o que mais gerou emprego no ano em MS, com saldo de 2.111 postos de trabalho, seguido por agropecuária, com 1.798, e serviços industriais de utilidade pública, com 438 novas vagas. Administração pública se manteve estável, com apenas 1 vaga a mais.

Todos os demais setores demitiram mais do que contrataram, sendo o pior resultado no comércio, com perda de 2.074 vagas. Também tiveram saldo negativo serviços (-1.791), indústria de transformação (-1.506) e extrativa mineral (-100).

Entre os municípios com mais de 30 mil habitantes, também tiveram saldo positivo, além de Três Lagoas, entre contratações e demissões Nova Andradina (165), Rio Brilhante (137), Maracaju (107), Sidrolândia (82), Coxim (41) e Amambai (36).

Entre as cidades que tiveram saldo negativo, Campo Grande teve o pior resultado, com fechamento de 5.221 vagas, seguida por Dourados (-716), Corumbá (-315), Paranaíba (-260), Aquidauana (-124) e Naviraí (-44).