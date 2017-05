HABITAÇÃO Cartão Reforma deve beneficiar

quase 3,5 mil famílias em MS Programa prevê recursos de até R$ 9 mil para famílias fazerem pequenas obras

Sancionado pelo presidente Michel Temer (PMDB), no dia 24 de abril, o programa habitacional Cartão Reforma poderá movimentar até R$ 19,839 milhões em Mato Grosso do Sul.

O volume médio de recursos foi previsto pelo Ministério das Cidades, que lançou o Portal do Cartão Reforma. No País, o total é de quase R$ 1 bilhão.

Conforme o levantamento, para Mato Grosso do Sul deverão ser liberados até R$ 19.839.799,11, sendo R$ 17.251.999,23 distribuídos a um total de 3.450 famílias.

Somente para Campo Grande, onde estima-se a distribuição de 345 cartões, serão R$ 1.983.750,00 disponibilizados, R$ 1.725.000,00 para as famílias. O restante é destinado para assistência técnica.

O programa, explicou o Ministério das Cidades, prevê a destinação de 15% do valor concedido aos beneficiários – R$ 258,750 mil para a Capital e R$ 2,587 milhões para o Estado – para contratação de engenheiros, arquitetos, assistentes sociais e outros profissionais da área da construção civil.

A expectativa é de que o cartão chegue a Mato Grosso do Sul até o fim de junho e que ajude a reaquecer as vendas no setor.

*Leia reportagem, de Renata Prandini, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.