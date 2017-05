negócios Carf decide a favor da Petrobras

em processo de R$ 5,8 bilhões

A Petrobras informou nesta sexta (12) que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) decidiu a favor da companhia em processo que envolvia a cobrança de R$ 5,8 bilhões em impostos.

A disputa envolve o pagamento de imposto de IRPJ (renda de pessoa jurídica) e CSLL (contribuição social sobre o lucro líquido) em projetos de desenvolvimento da produção de campos de petróleo durante o ano de 2009.

Em abril, a empresa já havia obtido decisão favorável em outro processo envolvendo cobranças dos dois impostos no mesmo ano, de R$ 1,5 bilhão.

Em seu balanço do primeiro trimestre, a empresa calcula que processos de natureza fiscal podem provocar perdas de até R$ 159,9 bilhões.

O valor inclui aqueles projetos em que "a probabilidade de perda é considerada possível". No caso do pagamento de IRPJ e CSLL, o valor total em discussão com o governo é de R$ 21,004 bilhões.