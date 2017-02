ECONOMIA Campo-grandense economizou R$ 14 na compra da cesta básica em janeiro Preço da cesta foi R$ 408,06 em dezembro e passou para R$ 393,25 em janeiro

Campo-grandense que comprou a cesta básica em janeiro economizou R$ 14,81 em comparação com o valor pago no mês de dezembro. Segunda dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgados hoje, valor passou de R$ 408,06 para R$ 393,25.

Em percentual, retração foi de -3,63% na cesta individual, que registrou queda de preço pelo terceiro mês consecutivo.

Entre as capitais, cesta básica campo-grandense foi a quarta com maior retração percentual e a 12ª com mais barata em valores monetários.

Dos 13 itens que compõe a cesta, oito tiverem retração, um se manteve estável e quatro registraram aumento.

Maior queda foi registrada no preço da batata, com variação de -27,63%. Também tiveram baixa o feijão (-12,50%), farinha (-3,39%), pão (-3,32%), carne (-3,23%), banana (-2,95%), manteiga (-0,74) e leite (-0,30%). Prelo do arroz se manteve o mesmo.

Entre os aumentos, maior foi no óleo, com alta de 13,79%, seguido por café (5,16%), açúcar (4,64%) e tomate (0,36%).

Em relação aos últimos 12 meses, variação de preços é negativa em 4,69%. Ja em comparação entre janeiro do ano passado e deste ano, preço caiu de R$ 412,61 para os R$ 393,25.

Trabalhador que ganha um salário mínimo, de R$ 937, precisou comprometer 45,62% do valor para a compra dos alimentos.

Seguindo a tendência da queda da cesta individual, cesta básica familiar, com itens para alimentar família de até quatro pessoas, também teve diminuição de R$ 44,43, passando de R$ 1.224,18 em dezembro para R$ 1.179,75 em janeiro.