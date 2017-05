refeição Campo Grande tem prato feito

mais barato do País, indica pesquisa Valor em 2016 ficou em R$ 20,30, na média

Pesquisa da Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador (Assert) com o Instituto Datafolha aponta que Campo Grande tem o prato feito mais barato entre as capitais do País.

Conforme o levantamento, no ano passado o consumidor da capital sul-mato-grossense pagou pela refeição completa servida no sistema comercial, em média, o equivalente a R$ 20,30.

Num comparativo, a média de preço dessa modalidade de refeição no Centro-Oeste é de R$ 24,07 (valor 18,5% maior), enquanto o prato feito nacional custa R$ 28,33, ou 39,5% mais.

No Brasil, considerando-se somente as 23 capitais incluídas na pesquisa da Assert – de um universo total de 51 municípios avaliados –, paga-se mais caro pelo comercial em Florianópolis (R$ 35,96, diferença de 77,1%).

Já em relação ao preço para a refeição média completa, Campo Grande recua para a segunda posição, com custo de R$ 28,65, sendo superada apenas pela capital do Tocantins, Palmas, com R$ 27,25, 4,8% mais barata.

Mesmo assim, o valor médio pago pelo trabalhador campo-grandense para fazer a refeição completa em 2016 foi a menor do Centro-Oeste (a média da região ficou em R$ 30,44, ou 6,2% acima), além de também ficar inferior ao preço médio nacional, de R$ 32,94, 14,9% mais caro.

A pesquisa da Assert, realizada com um total de 4.574 entrevistados, tem alcance nacional, contemplando 51 municípios (23 deles capitais). Para composição do cálculo, são levados em conta na pesquisa o prato, mais bebida, sobremesa e café.

