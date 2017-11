ECONOMIA Campo Grande registra crescimento de 6% no número de franquias Estudo apontou a abertura de 32 novas franquias na Capital no primeiro semestre

Mesmo com a crise econômica, Campo Grande teve crescimento no número de franquias em operação. De acordo com pesquisa elaborada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), até o primeiro semestre deste ano, a Capital contava com 580 franquias em operação, 32 a mais em comparação à 2015, quando o número era de 548 franquias, o que corresponde a um aumento de 6%.

A Capital de Mato Grosso do Sul, apontou o estudo ocupa a 23ª posição entre as 30 cidades com maior crescimento no número de franquias do País. O estudo apontou ainda que houve aumento no número de marcas, de 254, total registrado em 2016, para 268, neste ano, fazendo com que a cidade ocupasse a 19ª posição no ranking.

A recuperação, no entanto, não acompanhou a média nacional, que foi de 9%, de acordo com o estudo. Para o presidente da ABF, Altino Cristofoletti Junior, o franchising está presente em mais de 40% dos municípios brasileiros. "Com este estudo, buscamos evidenciar alguns destaques regionais e movimentos. Mais uma vez, pudemos constatar a importância do interior do País para as redes e o desempenho acima da média nacional em várias cidades".

Das 30 cidades brasileiras com maior número de unidades de franquias, 20 são capitais (66,7%). Entre as 10 cidades com maior número de marcas, apenas Campinas (SP) não é capital. Considerando-se a taxa de crescimento de unidades no primeiro semestre deste ano, destacam-se quatro municípios que não são Capitais: São José dos Campos, Campinas, Niterói (RJ) e Uberlândia (MG).