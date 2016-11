Negociação de dívidas Campanha Nome Limpo começa amanhã e deve atender 1,5 mil pessoas por dia Objetivo é recuperar R$ 6,5 milhões ao comércio de Campo Grande

Começa amanhã a 11ª edição da campanha de recuperação de crédito “Nome Limpo” em Campo Grande. Aproximadamente 900 empresas participam da ação, que tem expectativa de recuperar R$ 6,5 milhões ao comércio da Capital.

Promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) em parceria com a Boa Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), campanha espera atender 1,5 pessoas com débito em atraso por dia.

Campanha será realizada até o dia 21 de dezembro. Na primeira semana, ação será especial e estandes das empresas Águas Guariroba, Bigolin e Energisa estarão disponíveis dentro da sede da ACICG, das 8h às 17h, na Rua 15 de Novembro, em frente à Praça Ary Coelho, para atender clientes que desejam negociar dívidas.

Para participar, cliente que tiver contas em atraso deve procurar a sede da empresa credora durante toda a campanha. Lista de empresas participantes está disponível no site da Associação Comercial.

No ano passado, durante feirão de negociação de débitos foram excluídos mais de 50 mil registros de dívidas do sistema do SCPC, quase 20 mil pessoas foram atendidas para consultas a débitos na ACICG e aproximadamente R$ 6,5 milhões recuperados.

Presidente da Associação Comercial, João Carlos Polidoro, afirma que a campanha é oportunidade para as pessoas negociarem as dívidas e entrarem no ano novo sem restrição de crédito.