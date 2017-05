COTISTA Caixa suspende linha de crédito

mais barata na habitação Modalidade tinha limite de até R$ 800 mil em Mato Grosso do Sul

A Caixa Econômica Federal informou que suspendeu sua linha de crédito imobiliário com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a chamada linha pró-cotista.

Depois do Minha Casa Minha Vida, a pró-cotista é a linha de empréstimo mais barata da Caixa. A linha permite o financiamento de imóveis de até R$ 950 mil nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nos outros estados, incluindo Mato Grosso do Sul, o limite é de R$ 800 mil.

Em nota, a Caixa afirmou que já possui propostas de financiamento habitacional em análise que “equivalem à totalidade dos recursos, no momento, para a linha de crédito pró-­cotista”.

*Leia reportagem na edição de hoje do jornal Correio do Estado.