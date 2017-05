MATO GROSSO DO SUL Caixa Econômica espera atender 80 mil trabalhadores neste sábado Somente ontem, o banco pagou R$ 12 milhões no Estado

A Caixa Econômica Federal espera atender 80 mil trabalhadores neste sábado de agências abertas em horário especial em Mato Grosso do Sul. A estimativa é de 40 mil pessoas somente na Capital, nesta terceira fase do saque de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Somente ontem, primeiro dia de atendimento, o banco pagou R$ 12 milhões no Estado exclusivamente nas lotéricas, onde podem ser sacadas quantias de até R$ 3 mil. O montante foi 45% superior ao registrado na segunda fase de pagamento, realizado em abril, informou à imprensa o superintendente de habitação da Caixa, Paulo Antunes de Siqueira, durante visita às agências de Campo Grande.

“Foram 43 mil pagamentos realizados nas lotéricas, lembrando que quantias de até R$ 3 mil podem ser sacadas nessas unidades. Nós atribuímos esse aumento ao trabalho da mídia, que está divulgando esse serviço da lotérica de uma forma propositiva — sacar na casa lotérica fica mais perto e mais cômodo da casa da pessoa — e também ao fato de quem sacou na primeira e segunda fase em lotéricas divulgar para as outras pessoas”, comentou. Como resultado, segundo o diretor de habitação da Caixa, o movimento nas agências da Caixa neste sábado foi considerado abaixo do verificado nas fases anteriores.

BALANÇO

Em Mato Grosso do Sul, já foram pagos 97% dos valores das contas inativas do FGTS correspondentes à primeira e segunda fases, segundo balanço divulgado pelo diretor de habitação do banco. No Brasil, esse percentual alcançou 91%.

Nesta terceira fase, 136.309 trabalhadores têm direito ao saque das contas inativas do FGTS no Estado, totalizando R$ 142,6 milhões. A média de saque gira em torno de R$ 1 mil e de acordo com o diretor de habitação da Caixa, 95% do valor a receber nesta terceira fase é abaixo de R$ 1 mil.

ATENDIMENTO

Onze agências em Campo Grande e outras 28 no interior, somando 39 unidades no Estado, ficam abertas hoje em horário especial, até as 15h, exclusivamente para realizar pagamento de contas vinculadas FGTS, solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro dos trabalhadores e emitir senha do Cartão Cidadão.

No País, a terceira etapa de saques vai beneficiar 7,6 milhões de brasileiros, com valor disponível acima de R$ 10,8 bilhões. O pagamento das contas inativas vai até 31 de julho deste ano, de acordo com o mês de aniversário do trabalhador.