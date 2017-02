FGTS No primeiro plantão de sábado, Caixa atendeu 5,3 mil trabalhadores em MS Agências funcionaram em horário especial para tirar dúvidas

A Caixa Econômica Federal (CEF) de Mato Grosso do Sul registrou 5.359 atendimentos prestados durante plantão realizado no último sábado. Agências de todo o País abriram as portas, das 9h às 15h, para esclarecer dúvidas de trabalhadores sobre o saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Em Mato Grosso do Sul, são 50 agências bancárias da Caixa, que registraram crescimento considerável no atendimento diário desde o anúncio do governo federal da liberação do recurso. Entre as principais dúvidas dos trabalhadores no Estado, está a se tem ou não contas inativas e, consequentemente, direito ao saque.

No Brasil, 356 mil pessoas procuraram a Caixa somente no sábado em busca de informações sobre o FTGS. Desde a divulgação do calendário, na terça-feira passada, 1,4 milhão de trabalhadores foram atendidos em agências do banco.

O cronograma divulgado pela Caixa Econômica ainda prevê outros quatro plantões de atendimentos à população: nos dias 11 de março, 13 de maio, 17 junho e 15 de julho, sempre das 9h às 15h.

SAQUES

Os saques de contas inativas do fundo de garantia iniciam-se no dia 10 de março, para nascidos em janeiro e fevereiro, de acordo com o calendário. No Estado, 537,2 mil trabalhadores terão direito à sacar dinheiro de contas inativas. O saldo disponível é de R$ 564 milhões, o que corresponde a uma média de R$ 1,049 mil por trabalhador.

SERVIÇO

Além das agências, os trabalhadores também podem sanar duas dívidas pelo telefone 0800 726 2017 e no site das contas inativas criado pela Caixa.