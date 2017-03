CRISE Pedidos para o seguro-desemprego crescem 43,8% em Campo Grande Em janeiro foram 1.007 pedidos de benefício em relação ao mesmo período de 2016 que teve 700

Os pedidos de seguro-desemprego em Campo Grande saltaram 43,85% em janeiro deste ano (1.007) em comparação ao mesmo período do ano passado. No mesmo mês de 2016 o total era de 700, segundo levantamento divulgado pela Fundação Social do Trabalho (Funsat). O avanço na procura pelo benefício vem desde o ano passado, que fechou com 9.163 solicitações, contra 7.174 requisições em 2015 – aumento de 27,72%.

Os números são reflexo da crise econômica que não tem dado trégua para as finanças, causando falência em empresas de diversos setores e demissões. No acumulado do ano passado, 1.123 vagas formais de emprego foram fechadas em Mato Grosso do Sul. Foram 235.129 admissões e 236.252 desligamentos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho.

Depois de enfrentar um ano de aperto nas finanças, Antônia Fátima Soares, de 53 anos, começou 2017 com uma notícia pior ainda: demissão da empresa que trabalhava há um ano e meio. “Cortaram o número de funcionários e eu fui mandada embora”, conta, acrescentando que desde dezembro foram sete empregados demitidos na empresa de serviços de limpeza em que atuava.

