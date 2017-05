fora do controle Brasileiros não sabem com exatidão quanto devem no cartão de crédito Seis em cada dez pessoas (62%) planejam cortes de gastos

9 MAI 2017 Por Veja 23h:00

Um levantamento feito pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostrou que o brasileiro não sabe a quantia devedora no cartão de crédito e se ultrapassou o limite de compras em março. Quatro em cada dez (42%) pessoas não sabem ao certo quanto gastaram nas compras do mês. Apesar de não saberem ao certo, 20% dos consumidores disseram que a fatura diminuiu em comparação ao mês anterior. Considerando os entrevistados que se lembram do valor da fatura do último mês, a média da cobrança foi de R$ 1.140. Entre quem tentou fazer compra parcelada, 20% tiveram o pedido negado. Além disso, seis em cada dez (62%) planejam cortes de gastos.

