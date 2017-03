ECONOMIA Brasileiros já pagaram R$ 400 bilhões em impostos em 2017

lor pago pelos brasileiros em impostos neste ano alcançou R$ 400 bilhões perto das 19h desta quarta-feira (1º), segundo o “Impostômetro” da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). No ano passado, o mesmo montante foi registrado somente em 9 de março, o que revela menor crescimento da arrecadação tributária.

A marca de R$ 400 bilhões equivale ao montante pago em impostos, taxas e contribuições no país desde o primeiro dia do ano. O dinheiro é destinado à União, aos estados e aos municípios.

“Como era esperado, à medida que a recessão fosse perdendo força, a arrecadação tributária começaria a se recuperar. Mais impostos somente fariam com que a recuperação da economia atrasasse”, diz Alencar Burti, presidente da ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).

O painel eletrônico que calcula a arrecadação em tempo real está instalado na sede da associação, na Rua Boa Vista, região central da capital paulista.

O total de impostos pagos pelos brasileiros também pode ser acompanhado pela internet, na página do Impostômetro. Na ferramenta, criada em parceria com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), é possível acompanhar quanto o país, os estados e os municípios estão arrecadando em impostos e também saber o que dá para os governos fazerem com todo o dinheiro arrecadado.