Redução de Custos Bradesco fecha quatro agências em MS, duas na Capital Duas unidades são de Campo Grande, as das avenidas Eduardo Zahran e Mato Grosso

O Bradesco fechou quatro agências em Mato Grosso do Sul, sendo duas delas em Campo Grande e outras duas no interior. A suspensão das atividades foi confirmada pelo Sindicato dos Bancários de Campo Grande e região e ocorre um ano e um mês após a aquisição do HSBC.

De acordo com o presidente do Sindicato, Edvaldo Barros, a fusão seria um dos motivos para o fechamento das unidades, localizadas nas avenidas Eduardo Elias Zahran e Mato Grosso, em Campo Grande, e nos municípios de Coxim e Rio Verde. "Nossa base [sindical] atende a 29 cidades de Mato Grosso do Sul. Nelas, podemos dizer que este foi o primeiro fechamento de agências desde a fusão", explicou. O Bradesco tem agências em 72 dos 79 municípios do Estado.

Segundo o sindicalista, não houve demissões e que os funcionários dessas agências serão remanejados para outras unidades. "Quando uma agência fecha, os funcionários são automaticamente realocados em outas unidades. Mas, estamos acompanhando de perto. A nossa preocupação é tanto a questão da manutenção do emprego quanto a contratação de mais funcionários", finalizou.

Barros não soube informar se haverá mais unidades fechadas, mas informou que a situação preocupa. "É preocupante quando agências começam a fechar. Os bancos não nos informam. Mas, esperamos que não, uma vez que, a população também acaba prejudicada", disse.

O Bradesco comprou o HSBC no ano passado. O processo de transição foi concluído em outubro. Com isso, o banco passou a ter 29 agências somente em Campo Grande, sendo 19, que já eram do Bradesco e 10, que pertenciam ao HSBC.