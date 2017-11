Dados contábeis BNDS registra lucro líquido de R$ 1,857 bi no terceiro trimestre deste ano

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou lucro líquido de R$ 1,857 bilhão no terceiro trimestre deste ano, uma queda de 71,04% ante igual período de 2016.

No acumulado do ano até setembro, o lucro ficou em R$ 3,202 bilhões, um recuo de 24,46% em relação aos nove primeiros meses do ano passado, conforme resultados trimestrais divulgados nesta sexta-feira, 10, pelo banco de fomento.

Em nota, o BNDES destacou entre os impactos negativos sobre o lucro a redução de R$ 6,759 bilhões no produto de intermediação financeira, “devido, principalmente, à redução da carteira de crédito, cujos recursos foram parcialmente utilizados para a liquidação antecipada de dívida com o TN (Tesouro Nacional), e a menor rentabilidade média da carteira de tesouraria”.

Após pedido do Ministério da Fazenda, o BNDES devolveu antecipadamente R$ 50 bilhões ao Tesouro Nacional. Em setembro, foram antecipados R$ 33 bilhões – outros R$ 17 bilhões foram devolvidos em outubro, mas não tiveram impacto nos resultados do terceiro trimestre.