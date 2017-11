Índice Banco do Brasil e Petrobras conseguem nota máxima em índice de governança A média obtida pelas empresas brasileiras ficou em 4,02

A sete meses da entrada em vigor da Lei de Estatais, as empresas brasileiras receberam média 4,02 em um índice de governança lançado nesta sexta-feira, 10, pelo governo, que vai de zero a 10.

“Há claramente um espaço muito grande para melhoria”, afirmou o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira.

Apenas a Petrobras e o Banco do Brasil receberam nota máxima. Em seguida, estão BNDES (9,5 pontos), Eletrobras e Empresa Gestora de Ativos (8 pontos) e Caixa, Banco do Nordeste (BNB) e Banco da Amazônia (Basa), com 7,5.

A nota máxima para a Petrobras depois de vários escândalos que deram origem à Operação Lava Jato só foi possível, de acordo com Oliveira, porque houve mudança na governança da empresa.

“Aquela Petrobras que teve todos aqueles escândalos não tiraria nota 10. A Petrobras hoje enfrenta com diligência os órgãos de controle”, completou.