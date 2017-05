MERCADO EXTERIOR Balança de MS tem superavit de

US$ 287 milhões, alta de 43% Exportações somaram US$ 461 milhões e importações, US$ 174 milhões

Balança comercial de Mato Grosso do Sul fechou com superavit de US$ 287,031 milhões no mês de abril, de acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic).

O montante é 43% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado (US$ 200,945 milhões). O valor de exportações somou US$ 461,074 milhões e o de importações, US$ 174,043 milhões em abril. O montante comercializado alcançou 1,334 milhão de toneladas.

Já quando considerados os primeiros quatro meses deste ano, o saldo da balança comercial sul-mato-grossense ficou em US$ 897,411 milhões.

Contribuíram para o resultado positivo o desempenho dos principais produtos de exportação, com destaque para a soja, que teve aumento nas vendas de 15,60% em relação ao primeiro quadrimestre de 2016, avançando de US$ 556,239 milhões para US$ 643,031 milhões (+15,60%); e açúcares de cana, que saltou de US$ 74,974 milhões para US$ 157,829 milhões (+110,51%).

Segundo principal produto da pauta de exportação, a celulose recuou de US$ 374,299 milhões para US$ 321,909 milhões (-14%).

