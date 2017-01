ECONOMIA Balança comercial fecha com superávit de US$ 1,7 bilhão em Mato Grosso do Sul Resultado aponta que crise afetou movimentações no Estado

Mato Grosso do Sul encerrou 2016 com superávit da balança comercial em US$ 1,768 bilhão, o maior dentro da série histórica do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) – desde 2000. O desempenho positivo, no entanto, é resultado de quedas nas importações e exportações em um ano de crise econômica.

As exportações do Estado somaram US$ 4,071 bilhões, o que representou perda de 14,02% em relação ao ano passado (US$ 4,735 bilhões). Essa foi a segunda maior retração nas vendas para o exterior, comparando ano a ano - a pior variação foi registrada em 2002, com -18,8%.

Já as importações feitas pelas indústrias sul-mato-grossenses caíram 32,72%, totalizando US$ 2,302 bilhões. A variação só foi menor que a registrada no ano passado (34,65%) em relação a 2014.

