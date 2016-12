De janeiro a novembro Balança comercial do Estado registra superávit de US$ 1,72 bilhão no ano Valor é 55% maior do que o registrado no mesmo período de 2015

De janeiro a novembro deste ano, balança comercial de Mato Grosso do Sul com o exterior registrou superávit de 1,72 bilhão de dólares, valor 55% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando acumulado foi de US$ 1,11 bilhão.

Resultado é apresentando na Carta de Conjuntura do Setor Externo, que foi divulgada hoje pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (Semade).

De acordo com o secretário da pasta, Jaime Verruck, o superávit maior é relevante para a economia do Estado, no entanto, situação econômica do país ainda tem reflexos importantes, como a queda nas importações e exportações.

Um dos exemplos de queda nas importações é o gás natural da Bolívia, que conforme a carta, teve volume importado de 7.422.760 toneladas no acumulado de 2016, enquanto em 2015 volume foi de 7.675.194 toneladas.

“Há alguns meses estamos registrando o crescimento no volume, que vem se recuperando muito lentamente, mas o gás amarga ainda uma queda no preço de 48% em relação ao mesmo período do no passado. Isso tem um impacto direto na arrecadação do Estado, comento o secretário .

Entre os produtos exportados, soja em grão é o primeiro produto na pauta de exportações, com 28% do total exportado, mas com queda de 17,48% em relação ao ano passado em termo de valor e queda de 12,77% quanto a volume.

O segundo produto é a Celulose, com 23% de participação, queda de valor de 3,32% e crescimento de 6,45% em volume, na comparação com janeiro a novembro de 2015.

Quanto ao destino, Chia representa 36% do valor total das exportações. Países com maior aumento na participação foram Chile e Rússia, com 58,98% e 30,28%, respectivamente. Houve queda de 26,08% nas exportações para o Japão.