2º DIA ÚTIL Salário do servidor estadual será pago no dia 3 de janeiro, informou Azambuja Informação foi repassada durante reunião com a imprensa

Reinaldo Azambuja, governador do Estado, confirmou na manhã de hoje que salário dos servidores públicos referentes ao mês de dezembro, será pago no dia 3 de janeiro, segundo dia útil do mês. Informação foi repassada à imprensa em reunião.

Ele afirmou que vem cumprindo com obrigações mesmo enfrentando dificuldades e culpou outras administrações públicas por falhas, como o pagamento do 13º salário. “Em Mato Grosso do Sul o 13º foi pago no dia 16 de dezembro, e o salário deste mês (dezembro) será pago no segundo dia útil de janeiro. A gente vem cumprindo nossos deveres, com servidores, fornecedores e investimentos”, disse.

Para o governador, uma nova reforma administrativa deve ser feita no Estado para que os investimentos continuem acontecendo.

O governador ainda falou sobre a renegociação das dívidas dos estados brasileiros com a União e revelou as condições que o Governo Federal impôs a Mato Grosso do Sul para ampliação do prazo de pagamento dos débitos: equalização previdenciária e controle dos gastos.

Os temas estão sendo estudados para serem submetidos à aprovação da Assembleia Legislativa do Estado, por meio de projetos de lei.