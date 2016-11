Avalia Azambuja Aumento de empregos é resultado de equilíbrio fiscal e confiança do empresário Governador diz que equilíbrio das contas e incentivos dá segurança aos investidores

Resultado positivo na geração de empregos em Mato Grosso do Sul é resultado do clima de confiança estimulado pelo equílibrio fiscal no Estado, segundo avaliação do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho, aponta que MS teve recuperação na geração de empregos, com 7.976 vagas criadas neste ano. Em 2015, no mesmo período, saldo era negativo em 2.667 postos de trabalho.

Para o governador, equilíbrio das contas, cumprimento de todas as obrigações fiscais, financeiras e orçamentárias do Governo, além do programa de incentivos, criaram ambiente de confiança que dá segurança aos investidores e contribui para aumentar índices de emprego no Estado mesmo em cenário de retração da economia.

“Nenhum empresário vai investir em estado em dificuldades. Mato Grosso do Sul tem uma forte produção agropecuária muito bem monitorada e certificada pela defesa sanitária, com livre acesso aos grandes mercados. Nosso desafio agora é melhorar a logística de transporte, para que nossos produtos sejam cada vez mais competitivos”, disse Azambuja, destacando o setor agropecuário, que foi o que mais gerou empregos no ano.

RESULTADO

Indústria de transformação e comércio foram os setores que tiveram os melhores resultados, com geração de 458 e 450 vagas, respectivamente. Também tiveram mais contratações que demissões os setores de serviços (232) e construção civil (32).

Agropecuária, que apresentou o melhor resultado em setembro, fechou 127 vagas em outubro. Porém, setor é o que tem maior saldo no ano, com 4.220 empregos gerados de janeiro a outubro.

Serviços industriais de utilidade pública (-22), extrativa mineral (-11) e administração pública (-2) também registraram variação negativa.

Entre os municípios do Estado com mais de 30 habitantes, apenas Rio Brilhante e Naviraí tiveram saldo negativo, com fechamento de 7 e 6 vagas, respectivamente.

No Brasil, foram fechadas 74.748 vagas formais em outubro. No acumulado do ano, são 751.816 postos de trabalho a menos.