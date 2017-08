celulose Asiáticos avançam na compra

da fábrica da Eldorado em MS Empresa da Indonésia firmou termo de compromisso com a J&F

A empresa asiática Asia Pulp and Paper (APP), da Indonésia e com operações na China, e a J&F Investimentos, holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista, avançaram nas negociações em torno da fábrica de celulose Eldorado Brasil, em Três Lagoas.

No fim da tarde de sábado, as duas empresas firmaram termo de compromisso com definição de todas as condições de venda do controle da empresa.

Com esta etapa definida, a APP iniciou, nesta semana, o processo de auditoria (due diligence) da companhia e seus ativos, o que inclui acesso à sala de informações da Eldorado e visitas à fábrica em Três Lagoas e suas florestas na região.

Em média, um termo como este tem duração mínima de 30 dias. No entanto, segundo especulações do setor, pode ser que o negócio seja concluído antes do prazo.

Com a assessoria do BTG Pactual, a APP já vem negociando com os irmãos Batistas há quase um mês. As tratativas tiveram início no dia 4 de agosto, logo após ter sido encerrada a exclusividade com a chilena Arauco.

Inicialmente, a APP teria um prazo de negociação, sem exclusividade, até 3 de setembro. A expectativa, agora, é de que este prazo seja estendido.

