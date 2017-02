inss Aposentadorias por tempo

de serviço crescem 31,1% em MS Aumento é o maior registrado nos últimos quatro anos

A concessão de aposentadorias por tempo de contribuição em Mato Grosso do Sul aumentou 31,15% só no ano passado em relação a 2015, de acordo com dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O crescimento é o maior registrado de um ano para o outro desde 2012. Entre as explicações para o salto nos pedidos da modalidade em 2016 está a greve de servidores da Previdência em 2015, entrada em vigor da chamada fórmula 85/95 e a escalada do desemprego.

Em 2016, foram 2.164 novas concessões por tempo de contribuição, enquanto que em 2015 foram 1.650 em Mato Grosso do Sul.

Nos últimos cinco anos, o crescimento foi de 58,30% - em 2012 os pedidos somaram 1.367. No total, são 25.250 beneficiados pela modalidade que recebem aposentadoria no Estado, segundo o INSS.

Já por idade, o avanço no ano passado foi de 9,04%, passando de 6.454 (em 2015) para 7.038. Quando analisados os números dos últimos cinco anos, houve retração de 2,91% nas novas aposentadorias por idade. Em 2012, foram 7.249 concessões. Ao todo, 103.007 sul-mato-grossenses recebem o benefício.

