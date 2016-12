EMPREGO Ano está acabando, mas ainda tem concurso com inscrições abertas em MS Na Prefeitura de Fátima do Sul, são 122 vagas e salário até R$ 12,6 mil

Dois concursos estão com inscrições abertas em Mato Grosso do Sul. Na Prefeitura de Fátima do Sul, o salário chega a R$ 12,6 mil. Veja mais detalhes:

PREFEITURA DE FÁTIMA DO SUL

Inscrições abertas para 122 vagas em vários cargos como coletor de lixo, monitor de creche e médico.

O salário mensal dos profissionais varia no valor mínimo de R$ 880 podendo chegar até R$ 12.640,19, correspondentes a carga horária de 20h até 40h semanais.

Até dia 11 de dezembro de 2016, os candidatos devem efetuar as inscrições através do endereço eletrônico www.simpaassessoria.com.br.

CONFIRA O EDITAL

TRT da 24ª Região - MS

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT - 24) que abrange o Estado do Mato Grosso do Sul, realiza concurso para formar cadastro reserva e preencher vagas nas funções analista judiciário, nas áreas administrativa (cr), judiciária - oficial de justiça avaliador federal (01), judiciária (cr), administrativa - contabilidade (cr), e de apoio especializado - biblioteconomia (cr), engenharia (cr), medicina (cr), tecnologia da informação (cr); e de técnico judiciário nas áreas administrativa (cr), apoio especializado - enfermagem (cr), tecnologia da informação (cr), e administrativa/ segurança (cr).

O salário é de R$ 6.167,99 ou R$ 10.119,93, dependendo do cargo.

As inscrições vão até às 14h do dia 26 de dezembro e podem ser feitas pelo site da organizadora, www.concursosfcc.com.br.

CONFIRA O EDITAL