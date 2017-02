Economia Alíquota de contribuição que sustenta fundo previdenciário pode aumentar Medida é estudada pelo Instituto Municipal de Previdência da Capital

O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) estuda aumentar a alíquota de contribuição que sustenta o fundo previdenciário. Durante entrega de 17 caixas com balancetes e outros documentos contábeis na Câmara de Vereadores, o diretor-presidente do instituto, Lauro Davi, comentou sobre a possibilidade.

Ele disse que o aumento do porcentual, que hoje é de 11% para o servidor e 14% para o município - sobre os vencimentos mensais - vai aumentar, mas não falou para quanto. “Vai ter que ter um aumento dessa alíquota. Desde 2013 está fechando no vermelho”, comentou, ao falar da diferença entre a arrecadação efetiva do fundo e o quanto é necessário para pagar os aposentados.

A arrecadação atual é de R$ 15 milhões, mas para realizar os pagamentos é preciso R$ 23 milhões. Ou seja, todos os meses a prefeitura desembolsa R$ 8 milhões em recursos próprios para garantir a folha de aposentados e pensionistas. “Não tem outra fonte (de arrecadação), são o servidor e o município. Vamos ter que mexer na alíquota”, enfatizou.

Os documentos entregues na Casa de Leis são para subsidiar os trabalhos de grupo que verifica as contas do instituto. O presidente da comissão, vereador Hederson Fritz Morais da Silveira, afirmou que as ações visam contribuir com o IMPCG e até mesmo apresentar propostas que possam ajudar no encontro de uma solução para o déficit da previdência municipal.