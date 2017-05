commodities Agronegócio puxa superavit

da balança comercial Mesmo com dólar mais fraco, setor impulsiona mercado

Com exportações de US$ 68,149 bilhões e importações de US$ 46,762 bilhões, a balança comercial brasileira registrou superavit de US$ 21,387 bilhões no primeiro quadrimestre de 2017.

É o melhor resultado para o período desde o começo da série histórica, segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

De acordo com o economista Sérgio Bastos, o registro de superavit recorde para a balança comercial brasileira está fortemente atrelada às características do comércio exterior brasileiro do próprio período — momento em que a produção da safra é entregue e calendário das principais commodities agrícolas —, o que “mostra e confirma a força do agronegócio” no comércio exterior brasileiro.

“Em que pese a taxa de câmbio não estar favorável, o que tirou competitividade dos nossos produtos e portanto esse superavit poderia ter sido maior ainda, isso, em parte, se compensou pelo grande volume exportado. O mercado interno também está em retração e a produção foi escoada para o mercado externo”, ressaltou.

Os números para Mato Grosso do Sul ainda não foram disponibilizados pelo MDIC.

Ainda segundo Sérgio Bastos, também contribuiu para o superavit histórico da balança comercial brasileira a recessão da economia, o que implica menos importação de bens de consumo e de capitais.

“Numa economia nessas condições, os investimentos em ampliação de produção ficam todos represados. A justificativa e a percepção que as empresas têm em relação a esse cenário é de não tomar a decisão de comprar equipamentos, máquinas e fazer novos investimentos enquanto o quadro de recuperação da economia não estiver claro”, explicou.

*Leia reportagem, de Daniella Arruda, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.