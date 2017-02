exportações Açúcar desponta na balança

Dentre os produtos de Mato Grosso do Sul que ocupam as cinco primeiras posições em receita de exportação, o item “açúcares de cana” teve o maior crescimento, de 172% na balança comercial, em janeiro deste ano quando comparado ao resultado do mesmo mês de 2016. O valor subiu de US$ 20,8 milhões para US$ 56,7 milhões.

Em volume, as vendas para o exterior tiveram alta de 93%, passando de 78 mil toneladas para 150,8 mil toneladas. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O avanço nos números é resultado da melhora no setor sucroalcooleiro estadual.

De acordo com a Associação dos Produtores de Bioenergia do Mato Grosso do Sul (Biosul), a produção da safra 2016/2017, até 15 de janeiro, é de 1,66 milhão de toneladas de açúcar, volume superior ao registrado na mesma data da safra anterior (1,23 milhão de toneladas). Além disso, a cotação do produto no mercado externo subiu 55,74% no período de um ano.

Enquanto o volume exportado cresceu 93% entre janeiro deste ano e de 2016, a receita com os açúcares de cana saltou 172% no mesmo período. A diferença é explicada pelo aumento de mais de 55% na cotação do produto no mercado externo.

