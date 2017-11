RETOMADA Abertura de empresas reage e

avança 6,9% este ano no Estado De janeiro a outubro, foram 5.130 novos empreendimentos, diante de 2.381 fechamentos no período

Número de empresas abertas em Mato Grosso do Sul cresceu 6,9% de janeiro a outubro em relação ao mesmo período de 2016, passando de 4.795 para 5.130 novos negócios. Os dados foram divulgados ontem pela Junta Comercial do Estado (Jucems).

Somente em outubro, último mês apurado pelo levantamento, o volume de constituições de novos empreendimentos (515) foi o maior registrado desde 2013 no Estado (638). Já o mês de setembro teve o segundo pior desempenho do ano em número de processos de abertura de empresas (427), empatando com janeiro.

De acordo com o presidente da Jucems, Augusto César Ferreira de Castro, no mês de setembro, a Junta Comercial passou por mudança de sistema de dados e isso resultou em queda no número de processos para o mês. “Ficamos quase uma semana fazendo a migração do sistema, sem aprovar processo (fechamos em 6 de setembro e reabrimos no dia 11) e isso impactou no não atendimento em todo o Estado. Enquanto em agosto tivemos 578 processos, em setembro, esse número caiu para 427 (-26%)”, comparou. Em outubro, prosseguiu, já houve uma recuperação, com quase 100 processos a mais (alcançando 515 constituições de empresa no Estado). “Em novembro, deveremos ficar na média histórica, entre 450 e 500 processos”, projeta.

