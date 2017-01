CORREIO VEÍCULOS WR-V, novo crossover da Honda, começa

a ser vendido em março Modelo tem motor 1.5 flex de 116 cv e apenas transmissão automática

Com estreia mundial feita em novembro do ano passado, no Salão do Automóvel de São Paulo, o Honda WR-R, novo crossover da marca, foi apresentado hoje para a imprensa, em Sumaré (SP) onde fica a fábrica da montadora. O modelo está posicionado abaixo do HR-V - que atualmente é vendido entre R$ 79.900 e R$ 101.400 - e compartilha plataforma com o monovolume Fit. Ele é equipado com motor 1.5 flex de 116 cv e 15,6 kgfm de torque e transmissão automática do tipo CVT (não haverá opção de câmbio manual). A comercialização está marcada para o próximo mês de março e o preço não foi divulgado. O WR-V é um importante marco na história da Honda Automóveis no Brasil, que em 2017 comemora 20 anos de fabricação no país. O veículo é o primeiro automóvel com desenvolvimento liderado pela área de P&D no país e será produzido na fábrica de Sumaré juntamente com Civic, HR-V, City e Fit.

A Honda aposta no design do novo WR-V e destaca sua robustez, refletida em uma frente elevada, marcante e com grade frontal que evoca a linha de SUV da Honda, com design expressivo dos faróis com luzes de uso diurno (DRL) em LED. O design traseiro e sua lateral trazem traços mais horizontais e lanternas que se prolongam pela linha de cintura. Seu desenho traz muita harmonia de proporções, com entre-eixos largo, boa altura de rodagem e conjunto de roda/pneu com grande diâmetro. Ele é complementado pelo friso cromado na tampa traseira e pelo para-choque com molduras fortes.

A ideia da montadora é conciliar a versatilidade de um utilitário esportivo com a agilidade de um carro compacto.

Com de 2,55 m de entre-eixos, 4 m de comprimento, 1,73 m de largura e 1,6 m de altura, o WR-V traz medidas compactas que o tornam ágil de condução em grandes centros urbanos. Os 17,9 cm de vão livre do solo e os ângulos de ataque e saída de 21º e 33º, garantem boa dinâmica, mesmo em pisos mais irregulares.

A suspensão adota amortecedores com batente hidráulico e diâmetro de cilindro reforçado, barra estabilizadora robusta, projetada para minimizar a rolagem da carroceria, garantindo estabilidade mesmo com uma altura do solo mais elevada. As buchas frontais são mais robustas, bem como a travessa de suspensão, com enfoque no conforto de rodagem.

O eixo traseiro tem seu desenvolvimento baseado no HR-V e traz alta rigidez para o aumento do conforto e dirigibilidade. A caixa de direção EPS (Electric Power Steering), é eletricamente assistida, desenvolvida especificamente para o WR-V, permitindo um raio de manobra de apenas 5,3 metros.

Rodas e pneus também foram desenvolvidos especificamente para o WR-V. As rodas de 16 polegadas trazem composto de alumínio com liga diferenciada, que reduz o ruído de rodagem e pneus 195/60 que trazem conforto e baixa vibração. Um pacote acústico completo, com isoladores instalados em diversos pontos do carro, colaboram para ampliar o silêncio a bordo.

INTERIOR

Por dentro, o ambiente é muito semelhante ao Fit, tendo duas opções de tonalidades, sendo preto com prata ou preto e laranja. O tecido dos assentos é navalhado. O Novo Honda WR-V possui também multimídia e sistema modular de ajuste do banco traseiro, chamado ULTRa SEAT, permitindo diversas configurações de assentos e a acomodação de objetos de grandes dimensões. O modo Refresh permite ainda assoalho plano, que amplia o espaço útil para bagagens. O porta-malas tem 363 litros.

MOTORIZAÇÃO



O WR-V é equipado com o motor 1.5 i-VTEC FlexOne, com controle eletrônico variável de sincronização e abertura de válvulas. Criada pela Honda, a tecnologia i-VTEC varia o tempo e a profundidade de abertura das válvulas para obter a máxima eficiência em diferentes regimes de rotação. O desempenho e economia de combustível garantiu nota A na avaliação do Conpet na categoria “esporte utilitário compacto”, com agilidade similar a de veículos com maior cilindrada. Com etanol, esse propulsor gera 116 cv de potência a 6.000 rpm e 15,3 kgf.m de torque à 4.800 rpm – quando abastecido com gasolina, são 115 cv a 6.000 rpm e 15,2 kgf.m à 4.800 rpm. A transmissão CVT possui conversor de torque, proporcionando uma resposta mais rápida e aceleração linear.