Negócios Volkswagen supera Toyota e é líder mundial de vendas em 2016

A Toyota Motor perdeu uma liderança de quatro anos nas vendas globais de veículos para a Volkswagen, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (30). O resultado esperado desde o início do ano, quando a montadora alemã havia anunciado recorde de vendas.

A fabricante japonesa já tinha uma previsão de vendas inferior ao número da Volkswagen, mas ainda não tinha divulgado os dados consolidados, o que ocorreu nesta segunda.

Juntando as marcas Toyota, Lexus, Daihatsu e Hino Motors, os emplacamentos do grupo asiático subiram 0,2% em 2016, para 10,18 milhões de veículos.

Porém, o volume ficou abaixo dos 10,3 milhões divulgados pela Volkswagen, que conseguiu um recorde de vendas globais apesar de ainda lidar com as consequências do escândalo da fraude em motores a diesel.

O "dieselgate" foi descoberto em setembro de 2015, por meio de uma acusação do governo americano. A Volkswagen admitiu que usou um programa de computador para burlar resultados de testes de emissão de poluentes em 11 milhões carros com motor a diesel em todo o mundo. Nas ruas, o software era desativado e eles poluiam mais do que o nível aceitável.

Para o grupo Volkswagen, que engloba 12 marcas, entre elas Audi, Porsche, Seat, Skoda e Bentley - , este título de campeão em 2016 é uma forma de renascimento após um ano de 2015 ofuscado pelo escândalo.

Vendas da Toyota

As vendas globais do grupo japonês foram apoiadas por um aumento de 5,5% nas vendas de veículos Toyota no Japão, após lançamentos que incluíram a nova geração do Prius, carro híbrido (com um motor a combustão e outro elétrico).

Os emplacamentos fora do Japão recuaram 0,6%, com redução de demanda na América do Norte e Oriente Médio e África.

A Toyota, que vinha sendo maior montadora do mundo em vendas desde 2012, estima que as vendas mundiais devem subir para cerca de 10,23 milhões de veículos em 2017.