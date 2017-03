Falha no sistema de freios Volkswagen convoca Jetta, Jetta

Variant e Eos para recall no Brasil

A Volkswagen do Brasil anunciou nesta quinta-feira (2) um recall para os modelos Jetta, Jetta Variant e Eos por causa de uma falha que afeta o sistema antitravamento dos freios (ABS) e o controle eletrônico de estabilidade.

CHASSIS ENVOLVIDOS (não sequenciais)

Jetta (2008 a 2010) - 8M068431 a AM137661

Jetta Variant (2008 a 2010) - 8M252222 a AM695965

Eos (2009) - 9V001044 a 9V021237

A ação envolve 7.182 unidades, que foram produzidas entre 23 de outubro de 2007 e 2 de junho de 2010.

De acordo com a fabricante, o problema aumenta o risco de perda de controle do veículo, porque o ABS e o controle de estabilidade podem não funcionar. Os freios, no entanto, não são afetados.

A falha será solucionada com uma atualização do software ou substituição do módulo eletrônico do ABS, caso necessário. A atualização deve levar apenas 20 minutos, mas a troca do módulo tomará 2 horas e 20 minutos.

O reparo gratuito deve ser agendado em uma concessionária da Volkswagen. Em caso de dúvida, os proprietários podem ligar para o telefone 0800 0198866.

Importância do recall

Não existe recall por defeito que não seja sério. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o chamado deve ser feito quando houver um defeito de fabricação que coloque em risco a vida do usuário.

Uma vez anunciado o recall, não existe limite de data para fazê-lo. O que pode ocorrer é a montadora determinar uma data de início do atendimento, e não uma para o fim.

Qualquer problema como demora no agendamento, lentidão no reparo e mau atendimento deve ser denunciado no Procon local. Os consertos devem ser totalmente gratuitos.