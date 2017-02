Fora do sério Versão SR Turbo revela aspecto

O Sentra foi lançado no México em 1984, mas inicialmente recebeu o nome de Tsuru, um pássaro oriental sagrado. Durante 16 anos, sucederam-se várias gerações do Tsuru ou Tsuru II. Até que, em 2000, a Nissan apresentou a nova geração do sedã e passou a chamá-lo da mesma forma que em grande parte do mundo: Sentra. A versão atual foi apresentada em 2012 e recebeu um rejuvenescimento estético um ano atrás. No mercado mexicano, foi lançada uma variante mais esportiva do Sentra: o SR Turbo. Ela traz um motor menor do que o 2.0 do Sentra normal, mas equipado com um turbocompressor que o torna mais poderoso.

Sob o capô do SR Turbo está um motor de quatro cilindros e 1.6 litro (MR16) Turbocharged, feito no Japão. É o mesmo que move o Nissan Juke, Renault Clio e RS200. O posicionamento do motor é transversal e a tração é dianteira. A potência de 190,6 cv é atingida em 5600 giros e o torque máximo de 24,5 kgfm está disponível entre 2 mil e 5200 rpm. Ele é acoplado a uma transmissão manual de 6 velocidades, mais ré. Posteriormente será lançada uma versão acoplada a um câmbio CVT.

A geometria da suspensão do SR Turbo é semelhante à do modelo aspirado: MacPherson com barra estabilizadora para o eixo dianteiro e um eixo de torção rígido, com barra estabilizadora. Os discos dianteiros são ventilados e no eixo traseiro são sólidos. As rodas de 17 polegadas são de liga de alumínio, com pneus 205/50. As dimensões são idênticas às outras versões do Sentra: 4,63 metros de comprimento, 1.76 m de largura, 1,50 m de altura e 2,70 m de entre-eixos. O peso é de 1.282 kg. Segundo a Nissan, o consumo do SR Turbo é de 13,4 km/l na cidade e 19,5 km/l nas rodovias, com 15,6 km/l de consumo combinado.

