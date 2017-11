FENABRAVE Vendas de veículos têm alta

de 31,5% em Mato Grosso do Sul Dados são do relatório da Fenabrave

As vendas de veículos apresentaram crescimento de 31,52% em Mato Grosso do Sul em outubro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, avançando de 3.081 para 4.052 unidades.

Os dados são de relatório da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) e apontam recuperação do setor no Estado também no ano.

De janeiro a outubro, o setor em geral teve alta de 2,39% nas vendas, totalizando 39.420 unidades, contra 38.499 no mesmo período de 2016. Já de setembro para outubro, houve leve queda (-0,09%) de 4.055 para 4.052 unidades.

Para representantes de concessionárias ouvidos pelo Correio do Estado, os resultados refletem tendência de recuperação do mercado, em decorrência da queda nas taxas de juros, retomada de confiança do consumidor na economia por causa da melhora dos indicadores e redução do endividamento.

No entanto, um dos desafios para que esse movimento ganhe consistência está na oferta de crédito para financiamento, considerado ainda restrito.

No comparativo anual, o maior número de vendas ficou por conta do segmento A+B (formado por automóveis e comerciais leves), que comercializou 1.520 unidades a mais no ano, respondendo por crescimento de 6,59% (foram 24.584 veículos no total, diante de 23.064 no mesmo período de 2016).

Só em automóveis, o incremento foi de 7,08%, saindo de 17.476 para 18.713 veículos. A categoria comercial leve cresceu 5,06% e passou de 5.588 unidades, em 2016, para 5.871, neste ano.

