CARROS-ELÉTRICO Tesla lança carro elétrico mais barato para tentar tornar modelo rentável

A Tesla lançou nesta sexta-feira (28) os primeiros sedãs do Model 3, carro elétrico de US$ 35 mil com o qual a empresa tenta tornar o modelo mais acessível e lucrativo.

O Model 3 é a aposta do presidente-executivo da companhia, Elon Musk, para atingir o mercado de massa. A montadora conta o novo modelo para tornar a Tesla, que hoje dá prejuízo, em uma empresa rentável.

Nesta sexta, Musk afirmou que o Model 3 teve quase 500 mil reservas. Ele entregou os 30 primeiros carros a empregados da Tesla que compraram o veículo

O carro tem autonomia de 350 km com uma carga e representa a primeira aposta da Tesla fora do segmento de carros elétricos de luxo.

O Model S, também da Tesla, custa quase o dobro, a partir de US$ 68 mil. O Model X sai por aproximadamente US$ 90 mil.

Concorrentes como a General Motors já fabricam modelos voltados ao público de renda média. O modelo Chevrolet Bolt EV tem uma autonomia de 383 km com uma carga de energia completa e custa US$ 37.495.

Antes do evento, Musk afirmou que seria "um grande desafio" produzir o carro durante os estágios iniciais de fabricação.

Uma versão do veículo com autonomia maior custará US$ 44 mil e poderá percorrer 500 km com uma única carga.

O painel do carro tem uma tela de 15 polegadas sensível a toque localizada do lado direito do motorista.

As 500 mil unidades reservadas significam um aumento em relação às 373 mil reveladas em abril de 2016.

DESAFIOS

Será um desafio também para a montadora, considerando que as 500 mil unidades significam quase seis vezes a produção da Tesla no ano passado inteiro.

A Tesla já investiu US$ 2 bilhões somente neste ano antes do lançamento do veículo.

Até agora, a montadora operava no segmento de veículos elétricos de luxo, mas a montadora deu um passo no sentido de massificar a operação e apostar em consumidores que podem apenas pagar poucos milhares de dólares a mais que o preço de um carro convencional nos Estados Unidos.

O último lançamento da Tesla foi o modelo de luxo Model X SUV, em 2015, que enfrentou diversos problemas de produção.

A Tesla divulgará seus resultados do segundo trimestre nesta quarta-feira, e os investidores estão interessados em uma atualização sobre a rapidez com que o seu produto está se expandindo depois que as entregas do primeiro semestre de 2017 ficaram no piso da previsão da própria empresa.