Quando se tem uma história de quase 20 anos de sucesso no mercado, qualquer mudança é delicada. Mas alguns argumentos justificam essa necessidade de mudar, como atualização de estilo e incorporação de recursos tecnológicos mais eficazes.

Como parte dessa “continuidade” necessária, a Suzuki lançou a nova Burgman 400 ABS. O modelo que nasceu em 1998 agora vem com detalhes renovados, como posição de condução mais agradável e pequenas soluções de conforto.

A nova Burgman 400 mostra um visual mais alegre, dinâmico e elegante ao mesmo tempo. O desenho proporcionou uma posição de condução mais confortável, que gera sensação de leveza e agilidade.

O “rejuvenescimento” ficou óbvio: a moto parece mais estreita e “atlética”. Além disso, as assinaturas em LEDs brilhantes complementam o design e o deixa ainda mais atraente – na frente, os faróis são bipartidos e contam com luzes de posicionamento, enquanto a traseira vem mais simplificada com lanternas independentes.

Outra mudança significativa é o aumento da autonomia de combustível, fruto do consumo reduzido.

O motor monocilíndrico de quatro tempos também foi atualizado. Com 399 cc e refrigeração líquida, ele proporciona 31 cv de potência e torque de 3,16 kgfm disponíveis a 4.800 rpm.

