CORREIO VEÍCULOS Renault lança SUV Captur em duas versões e preço a partir de R$ 78.900 Modelo será produzido em fábrica no Paraná

A Renault lançou, nesta terça-feira (09), o novo SUV, o Captur, a partir de R$ 79.900. Produzido no Complexo Ayrton Senna, no Paraná, o utilitário terá duas opções de motorização: o recém-lançado 1.6 SCe (120 cv), que oferece economia e prazer ao dirigir; além do 2.0 16V (148 cv), opção para quem busca ainda mais desempenho.

O Captur acomoda cinco passageiros com o conforto, graças aos 4,33m de comprimento e 2,67m de entre-eixos, os maiores números do segmento. Mesmo no banco traseiro, três pessoas podem viajar confortavelmente. A posição de direção (ponto H) é a mais elevada entre os SUVs concorrentes.

O modelo vem equipado com sistema de conectividade Media Nav em todas as versões. Com apenas 4 cliques o usuário acessa qualquer funcionalidade multímidia em uma tela touchscreen de 7”. Outras funcionalidades são: GPS integrado, Bluetooth®, câmera de ré, eco-scoring e eco-coaching. Além de todas estas funções, o sistema é integrado com o comando satélite que possibilita ao motorista acessar tudo sem tirar as mãos do volante.

O Captur pode ser equipado com o novo motor 1.6 16V SCe, lançado na linha Renault no final de 2016 com foco em economia. Ou ainda com o confiável 2.0 16V, que ganhou evoluções na metade do ano passado ficando mais econômico.

Durante a desaceleração do carro, quando o motorista retira o pé do acelerador, o motor continua girando sem consumir combustível. Nesse momento, o alternador automaticamente passa a recuperar energia e enviá-la para a bateria, que aumenta sua carga sem consumo de combustível. Durante a aceleração, o alternador não precisa “roubar” energia do motor para enviar à bateria, já que houve a carga na desaceleração.

Ainda com foco em economia de combustível, o modelo conta com a função Eco Mode, que é ativada com um simples apertar de um botão localizado logo abaixo da alavanca de câmbio. Por meio desta função podem ser alterados padrões de uso e otimizado o consumo de combustível, com uma economia de até 10%.

PREÇOS

O Captur brasileiro parte de R$ 78.900, na versão Zen, que tem motor 1.6 flex, de 120 cavalos (com etanol), o mesmo o Duster, e câmbio manual de 5 marchas.

Se quiser central multimídia MediaNAv e câmera de ré, a conta sobe para R$ 80.890.

A segunda configuração disponível é a Intense, com motor 2.0 (148 cv) e câmbio automático de 4 marchas, por R$ 88.490. Bancos de couro são opcionais (R$ 1.500).​



PÓS-VENDAS

O Captur tem garantia de fábrica de 3 anos ou 100 mil quilômetros rodados, prevalecendo o que ocorrer primeiro. O plano de manutenção do modelo prevê revisões periódicas a serem feitas em intervalos de 10.000 quilômetros ou a cada ano de uso.

(Colaborou Leandro Gameiro)

(*) Mais notícias você confere no Correio Veículos. Acesse aqui.