9,5 mil unidades Renault lança novos motores

e Sandero Vibe está de volta O novo motor promete ser mais econômico

Está de volta no mercado a série limitada do Sandero Vibe. Serão apenas 9,5 mil unidades que começam a ser vendidas a partir de agora com novo motor. A Renault trouxe uma série de novidades para o modelo incluindo novos motores 1.0 Sce e 1.6 SCE, que proporcionam mais economia.

O destaque visual do carro se destaca dos outros da linha Sandero. O modelo tem rodas em alumínio aro 15 na cor Dark Mettalic, pelos retrovisores elétricos com repetidores também na cor Dark Mettalic, pelos faróis dianteiros com contornos em preto e pelos faróis traseiros com lanternas brancas.

Por dentro, além dos bancos exclusivos, a versão Vibe vem com alto-falantes com sistema de LED e as saídas de ar possuem acabamento na cor azul e apresenta a serigrafia Vibe escrita no volante.

Com o novo motor 1.0 SCe de três cilindros, o consumo do Sandero é até 19% menor em comparação com a motorização anterior, sendo um dos carros mais econômicos em sua categoria. O modelo recebe nota “A” no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, do Conpet.

De série, já vem equipado com ar-condicionado, direção eletro-hidráulica, vidros dianteiros, retrovisores e travas elétricos, computador de bordo multifunções, indicador de troca de marchas, sensor de estacionamento e sistema multimídia Media NAV Evolution com tela touchscreen de 7” polegadas, navegação GPS, rádio, conexão Bluetooth, USB e as funções EcoCoaching e EcoScoring.

Com base na versão Expression 1.0, o Sandero Vibe tem o preço sugerido de R$ 47.100 e traz todo equipamento adicional aqui apresentado por apenas R$ 850 a mais em relação a versão de base. Estes equipamentos têm valor percebido de R$ 1.975, ou seja, a série especial apresenta R$ 1.125 (2,3%) em vantagem cliente.