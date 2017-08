pré-venda agora Range Rover Velar chegará ao Brasil

somente a partir de novembro

As primeiras unidades do luxuoso SUV Range Rover Velar chegaram hoje no mercado europeu. No Brasil, a pré-venda começou em maio e estará disponível a partir de novembro, inicialmente em 4 versões.

As primeiras versões a pronta-entrega que desembarcarão no mercado brasileiro são equipadas com motor 3.0 V6 Supercharged, de 380 cavalos, a gasolina, cujos preços iniciais partem de R$ 383.100 (R-Dynamic S); R$ 405.400 (R-Dynamic SE); R$ 445.500 (R-Dynamic HSE) e R$ 513.900 (First Edition, limitada a 20 unidades no Brasil).

Futuramente, os clientes também poderão contar com outras duas opções de motores: 2.0 a gasolina de 250cv, partindo de R$ 291.000, e as com os motores 2.0 turbo Diesel de 180cv, partindo de R$ 311.000.

O SUV estará disponível com uma série de versões e pacotes, que variam a partir do motor escolhido pelo cliente. Cada versão terá preços configuráveis, graças a itens de série distintos para atender aos mais variados perfis de clientes, portanto, com diferentes prazos de entrega, a partir do pedido.

O modelo é o quarto membro da família Range Rover e chega para ficar posicionado entre o Range Rover Evoque e o Range Rover Sport.

O Range Rover Velar estará disponível no mercado brasileiro acompanhado do já conhecido sistema de transmissão ZF de oito velocidades, com opção para trocas sequenciais no volante.