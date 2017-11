Teste da Semana Nova versão Toyota Hilux Challenge

chega a partir de R$ 161.990 A mecânica é exatamente a mesma das outras versões diesel

Testamos a nova Toyota Hilux Challenge, que é montada em cima da plataforma da versão SR, com mecânica 2.8 turbo diesel 4x4, com 177 cv e 45,9 de torque. Essa nova versão chega a partir de R$ 161.990 e vem recheada de acessórios, como por exemplo, Santo Antônio exclusivo com o nome "Challenge", estribos personalizados, rodas especiais aro 17" escurecidas, assim como os outros detalhes, para-barros e bumper.

O novo modelo vem também com central multimídia 7", painel com detalhes preto com linha vermelha e bancos com tecido diferenciado, com costura também na cor vermelha. Poderia ter acrescentado o controle de estabilidade e sensores de estacionamento, que hoje em dia são itens indispensáveis. Está disponível nas cores branca e vermelho, ambas com adesivos preto nas laterais, dando ar mais esportivo para a picape.

Impressões ao dirigir

Foi uma semana intensa, a bordo da versão da picape mais vendida no país. Toyota Hilux SR Challenge, como o nome já diz, desafio, traduzindo do inglês para o português. Então colocamos à prova para ver do que essa Hilux é capaz. Foram mais de 400 quilômetros, entre estradas de asfalto e terra. A primeira impressão é que realmente os acessórios que vêm na picape a deixa mais robusta e os detalhes escurecidos dão aspecto esportivo.

A mecânica é exatamente a mesma das outras versões diesel. O desempenho da Hilux é bom, mas o consumo assustou. No computador de bordo, o máximo que marcou foi 8km/l durante todo o nosso teste. Foram mais de 400 quilômetros percorridos e achamos o modelo bem completo, com os acessórios, mas acrescentaríamos sensor de estacionamento e o controle de tração, que hoje são essenciais. Confira maia detalhes no vídeo. E não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais.