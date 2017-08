Realidade nacional Nova Ducati Monster 1200 S ganha

melhorias e passa a ser montada no Brasil

A crise nas vendas de motos no Brasil é forte. Entre janeiro e julho deste ano, a queda já passa dos 20% na comparação com o mesmo período de 2016.

Mesmo assim, ou por isso mesmo, não param de surgir novidades entre os modelos de alta cilindrada, segmento que demora mais a sentir os efeitos de uma forte retração.

Tanto que a Ducati iniciará na segunda quinzena deste mês as vendas da nova Monster 1200 S, montada em Manaus por CKD – complete knock-down –, a partir de kits de peças importadas.

A meta é garantir um bom início de negociações do modelo no País. Para isso, nesse começo de produção baixou o preço de R$ 74.900 para R$ 59.990 na pré-venda até o dia 15 de agosto.

Mas as mudanças não se resumem ao ano do modelo ou ao valor. Houve alguns avanços significativos na motocicleta, que chega disponível nas cores vermelha ou cinza, em um primeiro lote com 100 unidades.

A street fighter teve algumas alterações no visual. A traseira foi redesenhada, assim como o seu tanque, que perdeu um litro de capacidade – agora é de 16,5 litros.

*Leia reportagem no suplemento Correio Veículos da edição de sábado/domingo do jornal Correio do Estado.