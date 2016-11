CORREIO VEÍCULOS Fiat Mobi 2017 ganha versão Drive

com motor Firefly 1.0 O três cilindros compacto da Fiat chega por R$ 39.870

Em abril deste ano, a Fiat lançou no mercado o Mobi, modelo que veio com o propósito de ser versátil, ideal para os centros urbanos, moderno e conectado. Segundo a montadora, um carro concebido para trazer soluções para se movimentar dentro e fora das cidades, somando inovação, ousadia, contemporaneidade e tecnologia para os consumidores e oferecida em seis versões Easy, Easy On, Like, Like On, Way e Way On. Hoje, em São Paulo, foi apresentado o Mobi Drive. O modelo é equipado com o motor Firefly 1.0 três cilindros e será vendido por R$ 39.870. O motor vem com duas válvulas por cilindro com geometria do conjunto otimizada, que melhora o rendimento do motor em giros reduzidos, assegurando maior economia de combustível, melhor performance, menores níveis de emissões e ruído. A potência chega a 77 cv e o torque, a 10,9 kgf.m a apenas 3.250 rpm, ambos com 100% de etanol. Também está equipado com o sistema HCSS, que elimina o tanquinho extra para partidas a frio.

No pacote de equipamentos destacam-se como itens de série o ar-condicionado, chave canivete com telecomando, vidros elétricos nas portas dianteiras e trava elétrica nas quatro portas com função one touch e antiesmagamento, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, abertura interna da tampa do tanque de combustível e do porta-malas, volante com regulagem de altura, cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura, banco traseiro bipartido, cargo box, lane change, ESS, sinalização de frenagem de emergência, e pneus “superverde” com alta durabilidade e maior aderência.

A direção elétrica, item de série no Mobi Drive, facilita a condução melhor e traz a função City (também presente no Novo Uno) , ativada por meio de um botão no painel. Ela reduz o esforço durante as manobras de estacionamento.

Outra novidade do modelo é a possibilidade de equipá-lo com o Fiat Live On. Por meio de um exclusivo app é possível transformar um smartphone comum na central multimídia do veículo. O celular é fixado no meio do painel (mas o aparelho também pode ficar em algum porta-objetos ou bolsa, por exemplo), e se torna o display do carro. A integração é feita por meio de um aplicativo específico, com interface prática e ágil. O objetivo é controlar com facilidade – por uma tela inicial própria, com atalhos, e por meio dos comandos no volante – o rádio e outros recursos do celular, como navegação, músicas e estações de rádio pela internet.

Para os que não abrem mão de ainda mais conforto, é possível optar pela colocação do rádio Connect com Bluetooth e entradas USB e auxiliar, retrovisores elétricos com Tilt Down e luz de seta integrada, sensor de estacionamento traseiro, volante multifuncional, faróis de neblina, alarme com telecomando, console de teto com espelho auxiliar e rodas de liga leve 14 polegadas. E a lista não termina aí. Há outros opcionais como bancos com acabamento premium, porta-óculos, porta-revistas nos encostos dos bancos dianteiros, apoio para o pé e detalhes com acabamento em preto brilhante. Os acessórios originais MOPAR complementam a lista, oferecendo central multimídia com TV Digital e retrovisor interno com câmera de ré.

Veja os preços da linha 2017 do Mobi:

Easy - R$ 32.380

Easy On - R$ 36.340

Like - R$ 38.470

Drive - R$ 39.870

Like On - R$ 42.930

Way - R$ 39.890

Way On - R$ 44.46