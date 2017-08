Teste da Semana Impressões ao dirigir Q5,

a segunda geração do Audi À primeira vista, ele lembra o irmão mais luxuoso Q7, porém menor

Testamos a segunda geração do Audi, que vem com novidades desde a versão de entrada. Andamos na versão topo da categoria, aí perguntamos: "O que falar de um SUV de R$292.990, que pode ultrapassar os R$300 mil?" À primeira vista, ele lembra o irmão mais luxuoso Q7, porém menor. Tenho dito muito isso, pois acreditamos que é uma tendência de mercado, assim como Jeep Compass e o Grand Cherokee. As rodas aro 20" deixam o carro bem esportivo e o mais legal é o painel com virtual cockpit desde a versão intermediária, pois dá mais charme à essa parte no carro.

Andamos cerca de 90 quilômetros entre trecho urbano e estrada, e o SUV fez uma média de 10 km/l para o motor 2.0 de 252 cv, o que pode ser considerado satisfatório. Vale lembrar que todas versões vêm com tração nas quatro rodas. Barulho interno? Zero! O carro é muito aconchegante e com uma pegada no volante bastante confortável. Todos os comandos são bem acessíveis e de fácil de manuseio, porque existem algumas marcas que são complicadas para fazer a conexão do telefone, o que hoje consideramos essencial. Para você que está procurando um SUV nessa faixa de valor, vale a pena olhar e comparar veículos similares dos concorrentes. Afinal, estamos falando de pelo menos R$ 240.000 investidos num carro.