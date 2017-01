Lançamento Honda WR-V chega em março e terá motor 1.5 de 116 cavalos

A Honda apresentou nesta terça-feira (31) em sua fábrica de Sumaré (SP) o novo WR-V. O crossover fez a primeira aparição no Salão de São Paulo, em novembro.

Porém, só agora teve mais informações reveladas e a marca confirmou que as vendas começam em março. Porém, o preço ainda permanece em sigilo, e só deve ser anunciado as vésperas do lançamento.

O WR-V será o menor crossover da Honda no Brasil. Seu posicionamento é abaixo do HR-V, que atualmente é vendido entre R$ 79.900 e R$ 101.400.

Ele é equipado com motor 1.5 flex de 116 cv e 15,6 kgfm de torque e transmissão automática do tipo CVT.

Segundo a empresa, não haverá opção de câmbio manual.