Fiat Uno Way 1.3 une estética off-road

e câmbio automatizado Hatch une estética “off-road” à transmissão automatizada operada por botões

O Fiat Uno é um dos carros mais importantes do line up da Fiat. Em alguns meses chega a ser o mais vendido da marca e o design jovial e despojado ainda atrai consumidores para outros modelos do fabricante. Não por acaso, foi o escolhido para estrear a nova linha de motores Firefly, fabricada em Betim, no interior de Minas Gerais. No caso do motor 1.3, uma das principais versões para brigar no segmento de hatches compactos é a Way, por dois motivos: além de contar com uma opção de câmbio automatizado – com trocas feitas por botões no console e por borboletas atrás do volante –, ainda traz a estética aventureira que virou “modinha” no segmento e ganha cada vez mais adeptos.

Antes 1.4 de 88 cv, agora a versão chega até 109 cv com o 1.3 Firefly. Um ganho de cerca de 24% de potência e que chega acompanhado de itens de segurança normalmente vistos em modelos de categorias superiores. A versão 1.3 Way Dualogic, com transmissão automatizada de cinco velocidades, traz de série controles dinâmicos de estabilidade e tração, além da assistência de partida em rampas – com transmissão manual, esses itens fazem parte de um pacote tecnológico opcional.

