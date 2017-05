Recall Fiat abre campanha de recall para mais de 70 mil automóveis Carros devem ser levados a uma concessionária da marca, a partir de 24 de maio de 2017

A FCA - Fiat Chrysler Automóveis convocou nesta segunda-feira (22) os proprietários dos veículos Fiat Bravo, Doblò, Doblò Furgão, Fiorino, Grand Siena, Idea, Linea, Novo Palio, Palio Fire, Palio Weekend, Siena, Strada e Uno, ano/modelo 2016 e 2017, para recall do alternador.

No total, estão envolvidas 70.740 unidades no chamado e os carros devem ser levados a uma concessionária da marca, a partir de 24 de maio de 2017, para a verificação e, se necessário, troca da peça.

De acordo com a empresa, foi detectado que, na hipótese de falha do alternador, poderá ocorrer o funcionamento irregular do motor e, em casos extremos, o seu desligamento inesperado, comprometendo as condições de dirigibilidade do veículo e aumentando o risco de colisão, com consequentes danos físicos e materiais ao condutor, passageiros e terceiros.

Este mesmo problema atingiu 54.170 carros da Volkswagen no Brasil, que apresentou o problema em Gol, Voyage, Saveiro, Up!, Fox, CrossFox, SpaceFox e Space Cross.

VEJA OS CARROS ENVOLVIDOS:

Ano/modelo - 2016/2017 (chassis não sequenciais)

Bravo: 9BD19828SGB002255 a 9BD19821SGB003127 (711 unidades)

Doblò: 9BD11940SG1136173 a 9BD11940SG1138373 (1.372 unidades)

Doblò Furgão: 9BD22315SG2042125 a 9BD22315SG2043427 (458 unidades)

Fiorino: 9BD26512MG9060064 a 9BD2651JHH9069365 (3.146 unidades)

Grand Siena: 9BD19716TG3299361 a 9BD19713MH3317077 (12.939 unidades)

Idea: 9BD13571TG2286584 a 9BD13531SG2288131 (1.278 unidades)

Linea: 9BD1105BSG1578779 a 9BD1105BSG1579566 (375 unidades)

Novo Palio (feito no Brasil): 9BD19627ZH2290717 a 9BD19627ZH2291459 (99 unidades)

Novo Palio (feito na Argentina): 8AP19627ZH4171599 a 8AP19627ZH4180620 (20 unidades)

Palio Fire: 9BD17122ZG7587218 a 9BD17122ZG7604840 (7.889 unidades)

Palio Weekend: 9BD37415TG5089163 a 9BD37412FH5094025 (2.515 unidades)

Siena: 9BD37217MG4065134 a 9BD372378G4066021(17 unidades)

Strada: 9BD57837SGB082105 a 9BD5781FFHY131456 (28.935 unidades)

Uno: 9BD195A4ZG0756156 a 9BD195524H0773067 (10.986 unidades)

O tempo estimado para inspeção e reparo é de 1 (uma) hora e a montadora pede que proprietário agende sua visita previamente na concessionária Fiat. Para consulta dos números de chassis envolvidos e/ou mais informações, está disponível a Central de Serviços ao Cliente FIAT pelo telefone 0800 707 1000 ou no site www.fiat.com.br.